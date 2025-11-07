Эксперты объяснили рост цен на лекарства зависимостью от импорта и инфляцией

Стоимость противопростудных препаратов в России увеличится на 10–15% к концу 2025 года, а в 2026 году рост может ускориться до 12–16%, сообщили аналитики PO:NTS Health, передает Газета.ru .

По данным системы Stock Index компании PO:NTS Health, к концу 2025 года цены на противопростудные препараты вырастут на 10–15%, а в 2026 году рост может достичь 12–16%. По отдельным позициям подорожание может составить до 18–20%. Аналитики отмечают, что это не разовая аномалия, а продолжение устойчивого тренда, связанного с высокой зависимостью от импорта, ростом издержек, валютными рисками и инфляцией.

В январе — августе 2025 года средняя цена упаковки лекарства достигла 416 рублей, что на 13,6% выше показателя прошлого года и почти в полтора раза превышает уровень инфляции. Директор PO:NTS Health Дарья Соловьева пояснила, что фармацевтический рынок движется по инерционной траектории, а темпы роста цен на медикаменты стабильно опережают инфляцию.

Эксперты считают, что ключевой фактор удорожания — импортная составляющая. В России производится только 30–35% фармацевтических субстанций, а более 65% действующих веществ и компонентов продолжают поступать из-за рубежа, в основном из Китая и Индии. Даже отечественные препараты часто собираются из иностранных ингредиентов, что делает их стоимость зависимой от внешних цен и курса валют.

Частично рост цен сдерживается государственным регулированием для жизненно необходимых препаратов, но большинство противопростудных средств не подпадает под жесткий контроль. Сезонный спрос и логистические издержки также способствуют увеличению отпускных цен. Покупатели все чаще выбирают дженерики и более доступные аналоги, а также используют онлайн-аптеки для поиска выгодных предложений.

В итоге, к концу 2025 года противопростудные препараты в среднем подорожают на 10–15%, причем импортные и комбинированные формы окажутся ближе к верхней границе диапазона. В 2026 году ожидается дальнейший рост цен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.