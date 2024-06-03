Эксперты форума «Госзаказ» представили 77 инициатив в резолюции мероприятия

По итогам XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», прошедшего в Москве с 15 по 17 мая, сформирована резолюция с предложениями экспертного сообщества. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, заместитель председателя оргкомитета форума Антон Гетта отметил, что резолюция состоит из 12 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба форума.

По его словам, один из самых больших блоков посвящен техническому суверенитету российских производителей. Участники предложили создать цифровую инжиниринговую информационную платформу в качестве сервиса поддержки заказчиков и поставщиков.

Кроме того, в резолюцию вошли предложения по поддержке предприятий ОПК в производстве гражданской продукции и более 10 инициатив по оптимизации системы заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами.

В документ включены блоки по здравоохранению, образованию и строительству. На основе этой резолюции будет подготовлено поручение правительства, в которое войдут наиболее актуальные предложения экспертов.

Всего в резолюцию вошло 77 инициатив, сгруппированных в соответствии с мероприятиями деловой программы форума «Госзаказ».