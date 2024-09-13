Эксперт Зельцер: влияние ключевой ставки ЦБ на финансовые рынки негативное

Рост ставки ЦБ и все еще жесткая риторика регулятора оправдали пессимистичные ожидания рынка, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Эксперт отметил, что предполагал удержание ставки на уровне 18% с опцией повышения при сильной необходимости, но позже.

«Влияние ставки на финансовые рынки негативное. Конечно, многое уже было в цене, и такого обвала, как в последние месяцы, не ожидается, но теперь все меньше драйверов к скорейшему восстановлению акций и ОФЗ. Для рубля решение носит нейтральный характер, лишь в моменте может быть скачок волатильности», — прокомментировал он.

Индекс Мосбиржи в нисходящем тренде с мая, напомнил эксперт. По темпам падения 2024 год установил рекорд. Именно жесткая ДКП ЦБ привела к значительной переоценке рисковых инструментов в пользу безрисковых активов, подчеркивает Зельцер.

«Рынок адаптируется и к новой высокой ставке, но оперативно вернуться к росту теперь будет куда сложнее», — полагает эксперт.

На заседании в пятницу Банк России решил повысить ключевую ставку до 19%. Более того, на следующем заседании уровень ключевой ставки может быть вновь поднят.