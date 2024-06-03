Эксперт: зарубежные ТСП не хотят расставаться с платежеспособной аудиторией из РФ

Наличие возможности официально регистрировать иностранную компанию в качестве платежного агрегатора благотворно повлияет на российский рынок, сообщил РИАМО руководитель направления СДМ-Банка «Цифровые платежи и методы оплаты» Станислав Савельев.

По его словам, даже несмотря на санкции, введенные против НСПК, зарубежные торгово-сервисные предприятия (ТСП) не готовы расставаться с платежеспособной аудиторией из России.

В настоящий момент модель «иностранного платежного агрегатора» де-факто работает и сейчас, это модель называется payment facilitator, отмечает эксперт.

«Несомненно, возможность официальной регистрации иностранной компании в качестве платежного агрегатора увеличит прозрачность рынка, а также даст больше возможностей для российских банков-эквайров работать с зарубежными ТСП», — прокомментировал Савельев.

Ранее стало известно, что Ассоциация банков России попросила ЦБ разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве платежных агрегаторов для организации приема платежей от россиян за границей. В ответ Центробанк предложил предоставить дополнительную информацию, в том числе о числе запросов от иностранных юридических лиц на открытие счетов в российских банках.