Эксперт Тремасов: снижение инфляции до 4% повысит доступность ипотеки в РФ

Если инфляция в России упадет до 4%, то ставка по ипотеке снизится. Это приведет к повышению доступности жилья для граждан. Такое мнение выразил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, ставка по кредиту напрямую связана с инфляцией и инфляционными ожиданиями. Низкая инфляция обеспечит низкие ставки в экономике.

По словам Тремасова, такая закономерность позволит обеспечить доступность ипотеки в России. Так, если добиться снижения инфляции до 4%, то в этом случае произойдет и снижение ставки по ипотечному кредиту.

Эксперт добавил, что льготные ипотечные программы не являются идеальным инструментом для выхода из сложившейся ситуации, так как на их обеспечение ежегодно тратятся триллионы рублей. По его словам, ставка по ипотеке до их введения была 9%. Если инфляция снизится, то оптимальной для россиян может стать ипотечная ставка в пределах от 5% до 7%.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о судьбе семейной льготной ипотеки. По его словам, она будет сохранена для определенных категорий граждан и территорий.