Эксперт спрогнозировал массовые сокращения сотрудников в России

Массовые сокращения сотрудников в России продолжатся не только в 2026 году, но и в течение следующих 5–10 лет, сообщает Газета.ru .

IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин отметил, что сокращения персонала в российских компаниях будут происходить до тех пор, пока не останется необходимый для поддержания технологических процессов штат. По его словам, исследования показывают рост числа компаний, планирующих уменьшить численность сотрудников: осенью 2025 года таких организаций стало в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Эксперт объяснил, что основными причинами сокращений являются автоматизация бизнес-процессов, внедрение искусственного интеллекта, переход на гибридные и проектные модели работы, а также экономическая неопределенность и стремление компаний снизить издержки. Гизатуллин подчеркнул, что спрос смещается с линейного персонала на аналитиков и специалистов с уникальными навыками.

В IT-секторе, по словам Гизатуллина, наблюдается устойчивый тренд на оптимизацию. Внедрение ИИ ускоряет сокращение задач для линейных разработчиков, дизайнеров и специалистов с устаревшими компетенциями. Кроме того, после завершения разработки и внедрения новых IT-решений, начатых в ответ на уход западных компаний, потребность в большом штате разработчиков снизилась.

Гизатуллин рекомендовал компаниям проводить аудит процессов для выявления возможностей автоматизации и вывода функций за штат. Специалистам он посоветовал повышать свою ценность на рынке труда, чтобы оставаться востребованными в условиях растущей конкуренции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.