сегодня в 16:13

Эксперт: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах

Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков рассказал, что ситуация с продовольствием может ухудшиться в 17 мировых странах. Сюда вошли такие страны, как сектор Газа, Южный Судан, Йемен и другие, сообщает РИА Новости .

По словам Кобякова, существует документ горячих точек голода. Его разработкой занимаются вместе со Всемирной продовольственной программой.

«Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира», — рассказал он.

По его словам, список традиционно горячих точек голода могут пополнить разные страны Африки.