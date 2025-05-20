Эксперт Селезнев: россияне могут потерять сбережения на вложениях в кофе

Жители России, вложившие свои сбережения в кофе, могут потерять до половины суммы. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, пишет Газета.ru .

Эксперт отметил, что кофе — это тот продукт, который зависит от погоды на территории стран-производителей — Бразилии, Колумбии, Вьетнама, Индонезии и Эфиопии. Если с условиями будет что-то не так, то зерна могут не вырасти, и тогда это повлияет на цену и прибыль.

«Исторически арабика торгуется гораздо дешевле, чем сейчас: 1–1,5 доллара за фунт. Однако раз в два-четыре года случается крупный неурожай, и цена прыгает сильно вверх. В этом году она достигла 4,3 доллара за фунт, но прямо сейчас уже заметно дешевле: 3,7 доллара», — отметил Селезнев.

По мнению эксперта, у россиян, вложивших свои сбережения в кофе на пике стоимости продукта, есть риск потерять до половины или даже больше половины вложенных средств, так как скачки цены на этот продукт нормальны.

Селезнев рекомендует рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции какой-то другой вариант, кроме кофе. Инвестиции в кофе — это больше инструмент страхования рисков для инвесторов-профессионалов или объект спекуляций для активных трейдеров.