Эксперт считает, что бизнесменам и чиновникам стоит брать пример с меценатов

Искусствовед, музыковед, лектор Полина Стражникова считает, что современным чиновникам и предпринимателям стоит брать пример с русских меценатов, это поможет им в том числе в построении личного бренда, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт напомнила о знаменитых меценатах XIX века, которые, по сути, создавали русское искусство — это покровитель художников и артистов Савва Мамонтов, основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков, лесопромышленник и музыкальный издатель Митрофан Беляев, а также Надежда фон Мекк, взявшая на себя содержание русского композитора Петра Чайковского.

По мнению Стражниковой, поддержка искусства со стороны предпринимателей и чиновников сегодня также необходима. Многие современные благотворители занимаются этим публично, то есть выкладывают плоды своих трудов в соцсети, рассказывают о себе через СМИ.

«И в этом опять же нет ничего плохого. Мы знаем, что тот же самый Савва Мамонтов был успешным предпринимателем и при этом, развивая свой персональный бренд, в конечном итоге тоже зарабатывал деньги, вкладывая в Сергея Дягилева», — считает искусствовед.