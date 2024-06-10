Эксперт: рост компенсаций за выдачу льготной ипотеки позитивен для кредитования

Увеличение доходности по операциям льготного кредитования позитивно отразится на выдачах кредитов, сообщил РИАМО к. э. н., заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии Виктор Ступин.

По его словам, отдельные банки пытались компенсировать недополученные доходы за счет дополнительных комиссий при кредитовании, и это вызывало только лишь негативную реакцию финансовых властей и Банка России.

«Если Минфин действительно увеличит кредитную маржу по льготным ипотечными программам, это позволит банкам более уверенно управлять процентным риском. Актуальность этого вопроса возрастает в пору высоких и нестабильных в долгосрочном периоде процентных ставок, которые мы сейчас наблюдаем», — заявил эксперт.

Дюрация (период времени до момента полного возврата средств — ред.) ресурсной базы намного короче, чем сроки выдаваемых ипотечных кредитов, поэтому банки вправе подстраховать себя дополнительной премией к процентному спреду, считает Ступин.

«Для ипотечного рынка это хорошая новость: оставшиеся льготные программы кредитования в какой-то степени продолжат поддерживать динамику ипотечных выдач», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что с 1 июля Минфин может повысить объем компенсаций для банков за выдачу льготных ипотечных кредитов по госпрограммам.