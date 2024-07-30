Эксперт Родичева: запрет на импортную электронику вызовет подорожание российской

сегодня в 17:40

Запрет на закупку иностранной электроники для предприятий приведет к увеличению спроса и росту цен на продукцию отечественных производителей, сообщила РИАМО маркетолог компании Watchme Анастасия Родичева.

Ранее Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг принять закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний, чтобы помочь российским компаниям-производителям конкурировать с КНР.

«Без сомнения, запрет на закупки иностранной электроники скажется на российском рынке негативно. Техника подорожает и ее будет мало, высока вероятность возникновения дефицита», — прокомментировала эксперт.

Она отметила, что все компоненты для производства как российской, так и иностранной электроники имеют одно происхождение.

«Обходными путями мы так или иначе получаем их из одних источников. Создание же собственной индустрии электроники займет не менее 10-20 лет», — считает собеседница.

Для ускорения достижения технологического суверенитета Родичева предлагает увеличить объемы производства отечественной продукции, предоставить льготные кредиты российским торговым сетям, реализующим электронику, и ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную цифровую и электротехнику.