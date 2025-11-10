Эксперт рассказала о подготовке логистики к пику новогодних продаж

Конец года — это период наибольшей нагрузки для ритейла, когда «высокий сезон» начинается с «Черной пятницы» и продолжается до новогодних праздников. Успешное прохождение этого этапа во многом зависит от того, насколько заблаговременно компании подготовились к нему, сообщила руководитель категории «Транспортные услуги» в Авито Услуги Евгения Лазарева.

Пиковый сезон для ритейла

«Пик продаж — это проверка на прочность для всей цепочки поставок. Несвоевременная отгрузка, перегруз складов и дефицит транспорта — типичные проблемы этого периода. Очереди при погрузке и разгрузке приводят к простоям, дополнительным затратам и, главное, потере времени, а значит, и клиентов», — отметила Лазарева.

По ее словам, нужно учитывать, что и для транспортных компаний конец года — это тоже высокий сезон. Неопытные продавцы не всегда учитывают это и откладывают решение логистических вопросов на последний момент.

Системные компании начинают подготовку заранее: еще летом планируют доставку товаров из-за рубежа, чтобы к началу сезона товар уже был на складе. В октябре акцент смещается на локальную подготовку: склады переходят в режим приоритетной отгрузки, а не приемки, что позволяет сократить сроки доставки. Заранее укомплектованные и упакованные товарные позиции ускоряют обработку заказов.

Распространенные ошибки и риски

Одной из частых ошибок становится игнорирование сезонного роста цен на перевозки. Если планировать бюджет, ориентируясь только на среднегодовые тарифы, итоговые расходы могут значительно превысить ожидания. Не менее серьезной проблемой является слабая организация складской логистики: медленная подготовка заказов к отгрузке приводит к простоям транспорта, штрафам и необходимости срочно искать машины, что в разгар сезона почти невозможно.

«Именно поэтому нужно подойти к выбору перевозчика со всей ответственностью. Важно ориентироваться не только на стоимость, но и на репутацию и стабильность партнера. Самые дешевые предложения часто оказываются самыми рискованными, особенно в декабре, когда занятость транспортных компаний достигает максимума», — подчеркнула Евгения Лазарева.

Динамика рынка логистических услуг

Согласно данным «Авито Услуги», в сентябре–октябре количество сделок в категориях, связанных с грузоперевозками, выросло на 20–25%, что свидетельствует о высоком спросе на логистические услуги перед распродажами. При этом число исполнителей увеличилось на 10%. Однако из-за конкуренции ставки перевозчиков растут медленнее их реальных расходов, что снижает маржинальность и может привести к резкому подорожанию услуг к концу года.

Рост тарифов на грузоперевозки начинается в мае–июне и к ноябрю достигает 20%. После сезона распродаж цены обычно продолжают увеличиваться. Дополнительным фактором давления на рынок в этом году может стать отмена патентного налогообложения в сфере грузоперевозок. Кроме того, в ожидании повышения НДС с января 2026 года возможен всплеск потребительского спроса и новый пик логистической нагрузки уже в конце этого года.

Главный вывод прост: грамотное планирование и работа на опережение помогают не только снизить риски, но и повысить эффективность бизнеса. Подготовку к сезону распродаж стоит рассматривать как стратегическую задачу, где важна каждая деталь — от прогнозирования расходов до выбора надежных логистических партнеров.