Эксперт рассказала, на каких профессиях сезонный кризис отразился больше всего

Сотрудники, у которых доход напрямую связан с выполнением задач или объемом продаж, могут заметить снижение выплат в январе, отметила она. Это происходит из-за того, что многие предприятия в новогодние праздники уменьшают объемы производства или обслуживания, что отражается на заработках. Примеры подобных профессий включают продавцов, работников сферы услуг и фрилансеров.

«Типичные примеры — продавцы, работники в сфере услуг и фрилансеры. В ряде торговых компаний январь — это время послепраздничных распродаж, когда объемы продаж могут снижаться. Это может сказаться на бонусах и премиях, которые привязаны к выполнению конкретных планов по продажам», — пояснила Кириллова.

Также работники, занятые в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство или гостиничный бизнес, могут столкнуться с падением зарплат в начале года, особенно если их трудовые контракты являются временными или зависят от сезонного спроса. В некоторых ситуациях январская зарплата может оказаться ниже, чем в предыдущие месяцы. Некоторые фирмы могут рассчитывать выплаты, учитывая ранее предоставленные авансы или отпуска, что может повлиять на размеры начислений в начале года, уточнила специалист.

Кроме того, снижение зарплат в январе может быть вызвано особенностями бизнеса, сезонностью работы и условиями контрактов, поэтому работникам следует внимательно изучать свои трудовые соглашения и возможность корректировки условий труда в зависимости от экономической ситуации.