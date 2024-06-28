Эксперт рассказала, как сделать отношения заемщика и кредитора цивилизованными

Часто люди не знают законов и не понимают, как они работают. Они могут быть искренне уверены в том, что можно не платить долг и выиграть суд с банком. Однако добиться гармонии в отношениях между заемщиком и кредитором можно, рассказала РИАМО основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

По ее словам, одна из возможных инициатив — введение удостоверений, дающих право на осуществление сделок с недвижимостью. Наличие документа, подтверждающего, что заемщик понимает последствия своих действий, лишит его возможности обратиться в суд.

«Тогда человек даже не будет тратить время и деньги на бессмысленную тяжбу, а сразу продаст квартиру, если выплаты стали неподъемными, чтобы сохранить хотя бы часть денег», — объяснила Глухова.

Эксперт также предлагает законодательно закрепить процедуру, согласно которой задолженность перед банком по истечении какого-то времени будет фиксироваться. Этот порядок может быть введен, например, в случае, если залогом по кредиту является единственное жилье. Сумма долга не будет расти, но и заемщик лишится возможности манипулировать ситуацией и сразу будет решать вопрос с покупкой новой квартиры.

«Если совсем избежать судебных разбирательств невозможно, то важно создавать условия, чтобы они не затягивались, потому что время играет против должника. Возможно, есть смысл в организации „зеленых коридоров“ для таких дел. Ускоренный порядок рассмотрения может стать еще одним механизмом защиты интересов заемщика», — заключила специалист.