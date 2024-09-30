Эксперт рассказал, в чем секрет успешной работы между производителями и ресторанами

Ключевым фактором для успешного взаимодействия производителей с ресторанным бизнесом является умение установить доверительные отношения с партнерами и продемонстрировать свою экспертизу в области обслуживания и поддержки. Об этом РИАМО сообщил директор по каналу HoReCa компании чая и кофе «МАЙ» Алексей Петров.

Петров подчеркнул, что для производителя крайне важно быть не просто поставщиком продукта, но и активным участником HoReCa-сообщества. HoReCa – это «закрытый мир», попасть в который можно лишь через выстраивание личных коммуникаций с владельцами ресторанов и кафе.

Одним из основополагающих аспектов взаимодействия, по мнению Алексея Петрова, является проведение дегустаций, организованных профессиональными бариста. Дегустации позволяют рестораторам оценить качество продуктов и принять решение о сотрудничестве.

Мало просто продать продукт и оборудование, важно продолжать оказывать поддержку клиентам после заключения договора. Эксперт отметил, что команда компании регулярно посещает партнеров для проверки качества оборудования и настройки процессов приготовления напитков. Такая вовлеченность помогает поддерживать высокий уровень обслуживания и способствует росту доверия со стороны ресторанного бизнеса.

«Успешное взаимодействие с ресторанным бизнесом основывается на качественном продукте, персонализированном подходе к каждому партнеру и постоянной поддержке. В долгосрочной перспективе такой подход не только способствует заключению новых контрактов, но и позволяет сохранять лояльность существующих клиентов», - обозначил Петров.