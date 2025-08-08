Эксперт рассказал о трендах дачного строительства в Подмосковье

Несмотря на кризисы, люди не перестают строить и ремонтировать свои загородные угодья, стараясь до осенних дождей успеть как можно больше, проявляя подчас чудеса изобретательности. Производители стройматериалов и строительной химии, торговые сети и маркетплейсы стараются на эти запросы отвечать так же изобретательно и инициативно. О современной специфике рынка сообщил РИАМО директор по продажам направления «мастики и строительная химия» компании «Технониколь» Дмитрий Волков.

«Индивидуальное жилищное и дачное строительство всегда очень остро реагировали на колебания рынка в силу своей специфики. В отличие от застройщиков многоквартирных домов, покупающих материалы по крупным контрактам у поставщиков или производителей напрямую, у большинства дачников основная часть покупок приходится на розницу, где колебания цен и наличие нужных позиций заставляют подчас на ходу менять планы. И это, в целом, осталось без изменений, однако мы видим значительный рост продаж в сфере электронной коммерции и вместе с ним – изменение покупательских предпочтений», – рассказал эксперт.

За прошлый год объем российского рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома, по данным IBC Real Estate, вырос на 21% и составил 8,2 трлн руб. Учитывая охлаждение рынка квартир, основным драйвером, по словам эксперта, выступило именно малоэтажное строительство в частном секторе.

По мнению эксперта Дмитрия Волкова, крупнейшие строительные гипермаркеты Подмосковья ранее сообщали о росте доли онлайн-продаж на 20, 30 и даже 50% в течение последних лет. Это неудивительно, поскольку им приходится конкурировать за внимание: в каждом даже небольшом городке Московской области открываются ПВЗ маркетплейсов, через которые можно заказывать множество товаров для дачи.

Однако, как отметил эксперт, онлайн-покупки, помимо очевидных преимуществ, сопряжены с рядом сложностей. Среди них — перегруженный ассортимент, обилие малоизвестных брендов, необъективные оценки, а также бесполезные отзывы вроде «получил, все отлично, еще не пробовал». Это создает серьезные трудности для непрофессиональных покупателей в строительной сфере.

Другая категория покупателей в сфере строительства и ремонта в Подмосковье – профессиональные строители, бригадиры и прорабы, которых нанимают на определенные работы. Их опыт, компетенции и ответственность заставляют по-другому подходить к выбору той же строительной химии — герметиков, монтажных пен, клеев, мастик, гидроизоляции и прочего.

Многие профессионалы считают фрагментацию ассортимента ключевой проблемой, увеличивающей сроки работ на 15–30%. Иными словами, стало слишком много узкоспециализированных продуктов под каждую микрозадачу, а покупать десятки различных позиций для отделочных работ – накладно для клиента и неудобно для выполнения подряда. 83% профи, по данным ВЦИОМ, готовы платить на 12–15% больше за платформы с верифицированной экспертизой.

«Проще говоря, профессионалы готовы заплатить больше, чтобы получить более качественное универсальное решение. Это ставит под сомнение стереотип, что узкая специализация – в чистом виде признак профессионализма», – отметил Волков.

Эксперт добавил, что запрос рынка на мультифункциональные решения подталкивает производителей создавать максимально универсальные продукты. Например, нужен клей, который можно наносить на стекло, металл и керамику так, чтобы он выдерживал нагрузку до 80 кг на кв. см, но при этом не пах растворителем и был экологичным – уже есть линейка жидких гвоздей.

Несмотря на то, что 56% покупателей онлайн-магазинов и маркетплейсов при выборе товара сразу обращаются к строке поиска и вводят наименование нужного бренда или марки, площадки создают удобные сервисы. В частности, лидеры не просто наращивают количество наименований, а трансформируют навигацию: внедряют инструменты сравнения характеристик, публикуют видео-тесты от независимых мастеров и гайды об экологичности материалов. Такой подход, согласно прошлогоднему исследованию GfK, сокращает время выбора на 35%.

«Таким образом, клиентоцентричность сегодня — это архитектура решений, где даже технические нюансы строительной химии становятся частью пользовательского опыта. Это должны быть не уловки, а системная работа с информационной прозрачностью», — заключил эксперт.

По словам Волкова, электронная коммерция в Московской области продолжит наращивать долю продаж, но будет при этом трансформироваться, развивая сервисы и алгоритмы, упрощающие выбор.