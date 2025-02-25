Эксперт рассказал, как снижение доходности вкладов отразится на россиянах

В России ставки по рублевым вкладам снижаются, но пока все еще превышают 20% годовых. Президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн в разговоре с РИАМО отметил, что смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка несомненно окажет влияние как на бизнес, так и на потребителей.

Эксперты прогнозируют, что снижение ставок по вкладам продолжится из-за ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, пишет «Коммерсант».

«Для бизнеса такое замедление доходности вкладов может означать снижение привлечения средств со стороны частных инвесторов, что, в свою очередь, повлияет на ликвидность банков и доступность кредитов. Меньшая доходность по депозитам может привести к тому, что вкладчики будут искать другие способы размещения капитала, например, инвестируя в акции или альтернативные активы, что может активизировать фондовый рынок, но также создаст дополнительную нагрузку на венчурные и стартап-инициативы», — пояснил эксперт.

По данным «Коммерсанта», с начала 2024 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению процентных ставок по банковским вкладам. За первые два месяца произошло падение более чем на один процентный пункт. Последние данные от 24 февраля показывают, что депозиты на три месяца предлагают доходность в 20,94% годовых, достигнув минимальных значений с конца ноября прошлого года. Полугодовые вклады демонстрируют доходность в 21,19% годовых, опустившись до уровня второй декады 2024 года. Годовые депозитные программы также находятся на минимальных отметках с декабря 2024 года, предлагая 20,27% годовых.

Кандикудряков-Тигранн объяснил, что низкие процентные ставки по кредитам способны стимулировать рост потребительского спроса, что положительно влияет на развитие экономики в долгосрочной перспективе. Однако финансовое благополучие домохозяйств может пострадать из-за сокращения доходности по сберегательным вкладам.

Особенно уязвимыми становятся те граждане, чье благосостояние зависит от процентов по депозитам. Им придется искать новые способы инвестирования средств и пересматривать свои подходы к формированию сбережений.