Эксперт раскрыл влияние ближневосточного конфликта на российский рубль

Эксперт Балынин назвал рубль надежной валютой на фоне ближневосточного конфликта
Экономика

Напряженность на Ближнем Востоке оказывает комплексное воздействие на мировые финансовые рынки, включая нефтяные котировки и динамику доллара. Доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Игорь Балынин поделился ожиданиями относительно курсов доллара и евро на конец марта и апреля, сообщает «ФедералПресс».

«Если мы говорим о влиянии, прогнозах по курсу рубля, то он крепок, причем на фундаментальном уровне. Мои расчеты показывают, что рубль в настоящее время является самой надежной валютой, укрепление которой происходит, несмотря на предпринимаемые рядом стран недружественные действия по отношению к России. Уверен, что в 2026 году рубль будет продолжать укрепляться, и мы увидим значения менее 70 за доллар и менее 80 евро. Причем в марте возможны уверенные движения в сторону ниже 75 за доллар и менее 88 за евро», — отметил Балынин.

Прямого и существенного влияния нынешней геополитической ситуации в ближневосточном регионе на рубль не наблюдается, поскольку экономика России показывает высокую устойчивость. В первую очередь, экономический рост сейчас обеспечивается за счет эффективного использования внутренних ресурсов, ориентации на собственную технологическую базу и ее совершенствование для реализации национальных стратегических задач.

По оценке эксперта, российский рубль станет лидером по стабильности в 2026 году. Для этого существуют все основания: высокое доверие граждан, интенсивное развитие внутреннего туризма, укрепление торгово-политических связей со странами БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активный переход на расчеты в национальных валютах с этими партнерами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали атаковать Иран с целью помешать стране завладеть собственным ядерным оружием. После этого Тегеран начал отвечать на агрессию атаками по территориям противника и американским военным базам в регионе. На фоне всего происходящего стала наблюдаться нестабильность на мировых торгах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.