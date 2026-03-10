Эксперт раскрыл влияние ближневосточного конфликта на российский рубль

Напряженность на Ближнем Востоке оказывает комплексное воздействие на мировые финансовые рынки, включая нефтяные котировки и динамику доллара. Доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Игорь Балынин поделился ожиданиями относительно курсов доллара и евро на конец марта и апреля, сообщает «ФедералПресс» .

«Если мы говорим о влиянии, прогнозах по курсу рубля, то он крепок, причем на фундаментальном уровне. Мои расчеты показывают, что рубль в настоящее время является самой надежной валютой, укрепление которой происходит, несмотря на предпринимаемые рядом стран недружественные действия по отношению к России. Уверен, что в 2026 году рубль будет продолжать укрепляться, и мы увидим значения менее 70 за доллар и менее 80 евро. Причем в марте возможны уверенные движения в сторону ниже 75 за доллар и менее 88 за евро», — отметил Балынин.

Прямого и существенного влияния нынешней геополитической ситуации в ближневосточном регионе на рубль не наблюдается, поскольку экономика России показывает высокую устойчивость. В первую очередь, экономический рост сейчас обеспечивается за счет эффективного использования внутренних ресурсов, ориентации на собственную технологическую базу и ее совершенствование для реализации национальных стратегических задач.

По оценке эксперта, российский рубль станет лидером по стабильности в 2026 году. Для этого существуют все основания: высокое доверие граждан, интенсивное развитие внутреннего туризма, укрепление торгово-политических связей со странами БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активный переход на расчеты в национальных валютах с этими партнерами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали атаковать Иран с целью помешать стране завладеть собственным ядерным оружием. После этого Тегеран начал отвечать на агрессию атаками по территориям противника и американским военным базам в регионе. На фоне всего происходящего стала наблюдаться нестабильность на мировых торгах.

