Эксперт Пустовит: востребованность микрозаймов среди россиян зависит от их профессии

Согласно результатам исследования, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, уборщики и воспитатели в России являются лидерами по количеству отказов при оформлении микрозаймов, пишет Газета.ru .

Уровень одобрения заявок на микрозаймы у уборщиков оказался самым низким и составил 43,6%. Также в числе профессий с наибольшим числом отказов оказались охранники (44,7%), мерчендайзеры (46,6%), воспитатели (47,8%) и кассиры (48,3%).

В то же время, по данным компании, за последний год наблюдался рост одобрения микрозаймов среди таких категорий работников, как водители (+8,3 п. п., до 59,5%), сотрудники технической поддержки (+7,9 п. п., до 57,1%), курьеры (+7,7 п. п., до 57,8%), работники складов (+7,4 п. п., до 56,2%) и строители (+7,1 п. п., до 57,6%).

Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, при принятии решения о выдаче микрозайма кредиторы руководствуются, в том числе, размером доходов заемщика, который влияет на его общую платежеспособность и уровень долговой нагрузки.

Исследование основано на анализе более 300 тысяч заявок работающих россиян на микрозаймы, поданных в летние месяцы 2023–2024 годов.