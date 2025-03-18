Эксперт пояснила, как сделать морепродукты в России доступнее

В России сейчас наблюдается дефицит морепродуктов, но эту ситуацию можно исправить, сообщила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ Людмила Талабаева.

«Я считаю, что да, у нас есть дефицит морепродуктов. Чтобы его восполнить нужна конкуренция, хорошая логистика, чтобы покупатель, приходя в магазин, точно знал сколько и какой рыбы он может купить», — считает Талабаева.

Она отметила, что это комплексная и сложная задача. Около 80% морепродуктов поступает в центральную часть страны из Дальнего Востока. Отсюда возникает вопрос с логистикой.

Ранее Талабаева объяснила, почему цены на рыбу в России не могут быть низкими. Всему виной расходы на искусственное выращивание рыбы или на ее морской вылов.