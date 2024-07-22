Эксперт: план Минфина по внутренним займам на 2024 год остается реализуемым

Ермак разъяснил, во II квартале ведомство разместило облигаций федерального займа (ОФЗ) на 505,5 млрд руб. по номинальной стоимости, выполнив план только на половину. Такие слабые показатели связывают с неблагоприятной конъюнктурой вторичного рынка и тремя несостоявшимися аукционами.

Кроме того, план Минфина на III квартал 2024 года пока что выполнен всего на 7,5%. А чтобы его полностью реализовать, необходимо размещать почти по 139 млрд рублей в течение каждой оставшейся недели.

К трудностям Ермак отнес и возможное повышение ключевой ставки. Если такое все же случится, то Минфин может предложить к размещению новые выпуски ОФЗ-ПК, как это было, к примеру, в IV квартале 2022 года. А если ставка не вырастет, то настроение инвесторов улучшится в лучшую сторону, и тогда у министерства будет заметно меньше проблем.

По словам Ермака, неэффективные показатели II квартала и возможное повышение ключевой ставки ЦБ не станут препятствиями для реализации плана Минфина по внутренним займам на 2024 год.

Заседание ЦБ, посвященное ключевой ставке, пройдет 26 июля. Эксперты прогнозируют, что ставка все-таки будет повышена.