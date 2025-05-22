Эксперт ответил, почему в России массово увеличивают земли под овощи

Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал, почему в 2025 году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, сообщает АБН24 .

Как отметил эксперт, увеличение площадей обусловлено несколькими стратегическими и экономическими факторами. Более того, фермеров стимулируют увеличивать посевные площади государственные программы поддержки сельского хозяйства, направленные на повышение продовольственной безопасности и снижение зависимости от импортных продуктов.

«Во-вторых, развитие технологий агровыращивания и внедрение современных методов агротехники позволяют более эффективно использовать землю, повышая урожайность и снижая риски климатических условий», — добавил специалист.

Также важными факторами, стимулирующими рост производства, являются рост внутреннего спроса на свежие овощи и снижение затрат на логистику и импортные поставки с помощью развития локальных сельскохозяйственных предприятий. Климатические изменения и адаптация к ним тоже требуют расширения посевных площадей, чтобы не сокращались поставки овощей при любых погодных условиях.

Развитие инфраструктуры и поддержки фермерских хозяйств становится дополнительным фактором для увеличения площадей под овощами. А государственные программы по субсидированию семян, техники и удобрений позволяют увеличивать инвестиции аграриев в развитие своих участков.