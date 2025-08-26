Эксперт оценил вероятность кризиса в связи с дефицитом топлива в Приморском крае

Доктор экономических наук Андрей Корень рассказал о причинах возникновения кризиса на фоне дефицита топлива в Приморском крае и о продолжительности ситуации, сообщает «ФедералПресс» .

«Ситуация разовая, так сложились обстоятельства. И она связана с тем, что снизились объемы производства, а резервы не создавались в надежде сэкономить на оборотных активах. Таким образом, кризис не циклический, и, как следствие, проблема будет решена, возможно, уже осенью», — заявил эксперт.

Также специалист рассказал о долгосрочных перспективах, по его мнению, возможна дальнейшая монополизация рынка, что, вероятнее всего, и произойдет. Это обусловлено тем, что топливный рынок маржинален, а в связи с низким валютным курсом и санкциями нефтетрейдерам, вероятно будет принято решение переложить расходы на потребителя. Косвенно об этом говорит динамика выплат компаниям ТЭК по демпферу.

В заключение Корень отметил, что проблема получила широкую известность и будет решена в ближайшие 3-4 месяца. А вероятность полномасштабного кризиса, по мнению эксперта, крайне низка, так как это будет возможно только при нанесении системных ударов беспилотниками по крупнейшим перерабатывающим заводам.