Эксперт объяснила, как банки будут выдавать ипотеку после ужесточения требований

После выхода нормативного документа Центробанка РФ о том, как теперь банки будут выдавать в том числе ипотеку, в Сети появилось ошибочное мнение, что кредитная история больше не будет иметь никакого значения. Документ вызвал немало путаницы, поэтому эксперт в сфере недвижимости Инна Семко объяснила, на что будут влиять новые правила, сообщает АБН24 .

Новый нормативный акт Банка России вступит в законную силу 1 июля 2025 года. В нем есть пункт про кредитную историю, которого раньше не было. Многие ошибочно сделали вывод, что теперь банки не будут учитывать ее при выдаче займа.

«Это миф. На самом деле Центробанк не отменял использование кредитных историй — наоборот, они продолжают оставаться важным инструментом оценки заемщика. Нововведение касается другого: теперь запрещено определять доход клиента только на основании его кредитной истории», — пояснила эксперт.

С 1 июля банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика на основании официальных документов о доходе, которыми являются справки по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации, выписка с банковских счетов и данные из Пенсионного фонда России. Теперь банки будут опираться не на косвенные признаки платежеспособности клиентов, а на реальные документы, подтверждающие размер дохода.

Для большинства россиян с нормальной кредитной историей ничего принципиально не изменится. И даже если у человека вообще нет кредитной истории, это не будет преградой для выдачи ипотеки.