Эксперт объяснил расхождение инфляционных показателей в России

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, почему при замедлении общей инфляции в России продолжают расти базовые и устойчивые компоненты, сообщает АБН24 .

Игорь Балынин отметил, что инфляция остается важным макроэкономическим показателем, за которым внимательно следят государственные органы, Банк России и финансовое сообщество. По его словам, расхождение между общей инфляцией и базовыми компонентами связано с сезонными факторами.

«Уход летнего периода традиционно сопровождается ростом цен на овощи и фрукты, что повторяется ежегодно. Кроме того, часть продавцов могла заранее заложить в стоимость товаров ожидаемое повышение ставки НДС», — пояснил Балынин.

Эксперт подчеркнул, что в текущих данных нет признаков устойчивого инфляционного тренда. По его прогнозу, к концу 2025 года инфляция составит около 7%, а в 2026 году показатель может снизиться еще больше. Балынин добавил, что на динамику цен положительно повлияет снижение ключевой ставки и меры по обеспечению технологического суверенитета России.

