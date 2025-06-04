Эксперт назвал топ-5 перспективных IT-отраслей в России

«Первой отраслью является искусственный интеллект. Я бы это назвал именно такой отраслью, поскольку его можно применять в различных сферах — это как медицина, промышленность и финансы. Второй отраслью я бы назвал биотехнологии, поскольку разработка новых лекарств, методов диагностики и лечения — это сейчас очень актуально. Помимо медицины также здесь можно отметить разработку технологий в сельском хозяйстве», — отметил эксперт.

В качестве третьего перспективного направления эксперт указал на альтернативную энергетику, подразумевающую развитие и применение технологий, использующих возобновляемые источники, такие как энергия солнца, ветра или геотермальная энергия. Он подчеркнул, что эффективность этих станций сильно зависит от их географического положения.

Кроме того, Державин акцентировал внимание на космической отрасли, включающей в себя создание современных спутников, ракетоносителей и технологий для изучения космического пространства.

Пятое важное направление — сфера новых материалов, где создаются материалы с улучшенными характеристиками, такими как повышенная прочность, легкость и устойчивость к высоким температурам, что, по мнению эксперта, всегда будет приносить много пользы.