Эксперт назвал факторы «коррозирующего» воздействия на нефтяные котировки

Эксперт: «зеленая повестка» и выборы в США негативно влияют на котировки Brent

Отрицательное влияние на нефтяные котировки эталонного бренда нефти Brent оказывает «зеленая повестка», выборы в США и гибкая ценовая политика российских экспортеров, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Помимо снижения аппетитов наиболее энергоемких экономик — США и Китая, «коррозирующее» воздействие на нефтяные котировки оказывает, с одной стороны, «зеленая повестка», которая исключает нефть из перечня важных энергоресурсов, с другой — приближающиеся выборы в США, говорит он.

«Как известно, Белый дом ведет активную работу по „удерживанию“ углеводородов на внутреннем рынке, который перманентно близок к статусу дефицитного. Но, поскольку предвыборная гонка расцвела новыми красками, экспорт американской нефти незапланированно возрос, что создало дополнительный объем на рынке. После ноябрьских выборов по данному направлению ситуация стабилизируется», — считает эксперт.

Кроме того, рынок вниз толкает и гибкая ценовая политика российских экспортеров: например, индийский и китайский экспорт — суммарно 100 млрд тонн в 2024 году — идет с большим дисконтом. Поэтому заключают контракты на менее выгодных условиях восточные партнеры с большой неохотой, констатирует Марышев.

10 сентября стоимость нефти Brent упала ниже 69 долларов за баррель. Это произошло впервые с декабря 2021 года.