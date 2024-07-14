Эксперт Мирзабалаева призвала развивать в РФ культуру пенсионных накоплений

Чем больше человек работал без официального трудового стажа, а также с низкой зарплатой, тем меньше будет размер его пенсии, сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Россияне, не использовавшие схемы добровольных пенсионных накоплений, не предоставившие в положенное время документы о неучтенном стаже в Соцфонд, не знающие о возможностях накопления пенсионных баллов, также будут получать низкие пенсии.

«Следует активнее менять механизмы формирования зарплат в бюджетной сфере, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — сказала Мирзабалаева «Прайму».

Она подчеркнула, что еще в стране нужно развивать у жителей культуру формирования страховых накоплений на старость, делать популярной практику стратегий будущего пенсионного обеспечения.