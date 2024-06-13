Эксперт: крупный бизнес после санкций может перейти на расчеты в стейблкоинах

За последние два года популярность международных расчетов в криптовалюте у малого и среднего бизнеса выросла. После введения санкций в отношении Мосбиржи на стейблкоины могут перейти и крупные предприятия-экспортеры, сообщил РИАМО директор по маркетингу в СНГ криптобиржи Bitget Антон Торопцев.

Из-за введения США санкций в отношении Московской биржи с четверга торги долларами и евро прекращены. Минфин США ранее наложил ограничения на Мосбиржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ), отвечающий за валютные торги.

По словам Торопцева, мелкие и средние предприниматели, которые работали с зарубежными контрагентами, уже не первый год используют стейблкоины — это удобный и быстрый способ расчетов. Но последние два года из-за ограничений на международные переводы популярность стейблкоинов в России среди таких предпринимателей выросла многократно. Если у крупных компаний, которые могут заручиться поддержкой на уровне государства, оставались и другие способы принимать платежи и отправлять переводы, то для мелких и средних предпринимателей стейблкоины стали, по сути, единственным спасением, объясняет эксперт.

«Теперь после введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ к расчетам в криптовалюте могут обратиться и более крупные игроки из числа компаний-экспортеров. Об этом можно судить по тому, как изменилась риторика регулятора в отношении криптовалют, к которым раньше ЦБ относился крайне настороженно», — отмечает Торопцев.

Об экспериментальном режиме говорили и на прошедшем ПМЭФ. Например, Сбер назвал криптовалюты более понятным инструментом для расчетов в ВЭД, чем ЦФА, которые пока что не приобрели необходимой ликвидности.

«Сейчас в России есть хоть и не идеальная, но все-таки работающая законодательная база, которая позволяет российским компаниям легально осуществлять расчеты с контрагентами в криптовалюте в рамках ВЭД-контрактов. Имеется также и ряд компаний-посредников, которые помогают эти взаиморасчеты реализовывать», — констатирует эксперт.

По его мнению, еще одной возможной альтернативой могут стать расчеты в цифровом юане. В Минфине заявили, что стоит рассмотреть возможность использования иностранных ЦФА, у которых инфраструктура более развита, напоминает эксперт.