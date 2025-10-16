Эксперт Юшков: европейский энергокризис спровоцирован ошибками властей

«Они всячески призывали отказаться от ископаемых источников энергии и использовать только возобновляемые источники энергии. И инвестировать в них. И говорили, что скоро будет энергопереход, ваши нефть и газ будут никому не нужны, поэтому не надо туда даже деньги вкладывать», — пояснил Юшков.

Кроме того, специалист заметил, что Европа целенаправленно сокращала зависимость от российских энергоресурсов. По его мнению, если бы поставки газа из РФ осуществлялись в обычном режиме, энергетический кризис не был бы настолько болезненным, а его последствия — менее продолжительными.

Юшков считает, что в ближайшие годы ожидается увеличение мощностей по производству сжиженного газа на заводах в США, Катаре и в Австралии. Он допустил, что это приведет к снижению цен на рынке.

