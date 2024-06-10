Эксперт: инвесторам не понравились досрочные парламентские выборы во Франции

Инвесторы не любят политическую турбулентность, поэтому досрочное назначение парламентских выборов во Франции, чего не было с 1997 года, восприняли негативно, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, они заложили в цены вероятность того, что в итоге к власти в выборном органе придут крайне правые, что свяжет Эммануэля Макрона по рукам и ногам в его реформистской деятельности. Это возможно, с учетом результатов выборов в Европарламент.

В данном случае политическое решение действующего президента не только вызвало просадку CAC 40 более на 2,4%, но и повлияло на более широкие рыночные настроения: на этом фоне европейский индекс STOXX 600 потерял 0,6%, а евро протестировало месячный минимум к доллару США, отмечает эксперт. Рынки также продолжают отыгрывать результаты европейских выборов в Европарламент, которые состоялись в выходные дни.

«Если абстрагироваться от новостной повестки, то в целом инвесторам не нравится ситуация с французским государственным долгом. Сегодня доходность французских десятилетних облигаций подскочила до рекордного уровня с ноября 2023 года — это премия, которую закладывает рынок с учетом того, что выборы могут усугубить экономические проблемы страны», — говорит Мейнхард.

31 мая кредитный рейтинг Франции понизило агентство S&P Global Ratings, сославшись на недостигнутые цели действующего французского правительства по ограничению бюджетного дефицита. К слову, и крайне правые обрели такую популярность, именно критикуя власть за решения в сфере экономики. Так что, все взаимосвязано, подчеркивает эксперт.

«В ближайшие месяцы, на мой взгляд, стоит ожидать повышенной волатильности во французском CAC 40 и его отставания от европейских аналогов», — прогнозирует эксперт.