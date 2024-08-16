Эксперт Гусейнова предрекла в России рост зарплат до 5% в 2025 году

Эксперт Гусейнова: рост зарплат в 2025 году в России составит до 5%

Руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова считает, что уже в следующем году в российских компаниях будет наблюдаться умеренный рост зарплат в среднем от 3% до 5% в месяц, сообщает г азета «Известия» .

Эксперт отметила, что в 2024 году зарплаты выросли на 10%. Это связано с активностью потребителей, которая кратно увеличилась, а также зарплаты стали больше на фоне страхования имущества на 3-4%.

«Это свидетельствует о повышении финансовой грамотности и способности населения делать крупные покупки. Увеличение страхования также указывает на увеличение заработных плат в текущем году примерно на 2–3%», — объяснила она.

Гусейнова подчеркнула, что в настоящее время невозможно гарантировать, что зарплаты россиян резко вырастут. Но, согласно прогнозам, они могут как остаться на текущем уровне и в 2025 году, или немного увеличиться — до 5%, но пока не больше.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наша страна находится в списке государств с самыми высокими зарплатами. Об этом он сообщил 14 августа.