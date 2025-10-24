Эксперт Ермолаева: снижение ключевой ставки станет стимулом активности экономики

Снижение ключевой ставки в России придаст мощный стимул экономической активности во многих отраслях, включая производство, сообщила РИАМО директор по развитию поставщика лабораторного оборудования «Фокус-М», председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

«Бизнес ожидает удешевления кредитных ресурсов. Сегодня их недоступность делает недопустимыми мысли о расширении производственных мощностей, модернизации оборудования, запуске новых продуктов», — сказала Ермолаева.

По ее словам, со снижением ключевой ставки все должно измениться.

Кроме того, как считает эксперт, доступность заемных средств для потребителей должна подстегнуть спрос: если в период высокой ставки люди копили на депозитах, со снижением ставки и предложения банков по вкладам перестают быть столь привлекательными. Людям доступно потребительское кредитование — и они тратят.

«Таким образом, постепенно мы возвращаемся к позитивному экономическому циклу, который в конце концов и обеспечивает рост экономики в масштабах страны», — заключила собеседница.

Ранее пресс-служба ЦБ РФ ответила на вопрос россиян, почему ключевая ставка в стране остается стабильно высокой. Там подчеркнули, что последние 4 года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики. Из-за этого инфляция разогналась.

