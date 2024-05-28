Эксперт Дробиз спрогнозировал сокращение импорта вина и его производства в РФ

С лета 2024-го производство российского вина будет сокращаться, а поставки импортного — снижаться при том, что в июне–июле цены на него останутся еще прежними, поскольку с 2023-го были созданы большие запасы винной продукции, до сих пор не распроданные. Об этом заявил РИАМО руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Ранее «Коммерсант», сообщил, что в апреле в Россию из-за рубежа завезли 62 млн литров вина, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

«Торговые сети опасаются, что импортное вино подорожает, поэтому запасаются им впрок. Дело в том, что цены на алкоголь из-за рубежа выросли не так сильно, как этого хотели бы российские власти после повышения ввозных пошлин 1 августа 2023 года. Часть импортных вин подорожала сильно, а часть — совсем незначительно. Решение о следующем повышении ввозных пошлин принято еще осенью прошлого года», — объяснил Дробиз.

При этом эксперт уверен, что очередное подорожание импортного вина не приведет к тому, что российская продукция полностью его заменит, поскольку основные потребители европейских вин в России — это женщины среднего класса, которые ценят его выше, чем отечественное.

«Если женщина пила итальянское или испанское вино, которое раньше стоило 500 рублей, а теперь — 800 рублей, она продолжит пить именно его, несмотря на подорожание, и не перейдет на российский алкоголь», — уверяет глава «ЦИФРРА».

По его словам, повышение пошлин на импортные вина в 2023 году не увеличило прибыль российских виноделов: на рынке отечественной продукции больше не стало, хотя ее перепроизводство на предприятиях было очевидным.