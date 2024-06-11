Эксперт Беспалов: операции через ЦФА откроют для фирм РФ платежные возможности

Предложенный Россией странам БРИКС механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge — это актуальный и нестандартный способ расчетов, открывающий для отечественных компаний новые возможности, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов отметил, что РФ предложила странам, которые входят в БРИКС, и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge.

Как уточнил эксперт, БРИКС активно ищет технологические, финансовые и юридические решения для своих участников.

«Предлагаемая платформа проведения операций через ЦФА — это актуальный и нестандартный способ взаиморасчетов, и одним из его важных плюсов будет отсутствие прямой привязки к России, а следовательно меньшие риски санкций», — прокомментировал эксперт.

Ссориться сразу со всеми участниками БРИКС, очевидно, США не будет. Так что, когда эта система заработает, для российских компаний откроются новые возможности по платежам, предположил Беспалов.