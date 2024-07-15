Эксперт Бадалов: угрозу Эр-Рияда о продаже активов G7 надо воспринимать серьезно

Заявление Эр-Рияда о возможной распродаже активов стран G7 в ответ на конфискацию российских золотовалютных резервов стоит воспринимать серьезно, поскольку изъятие активов суверенного государства — это сокрушительный удар по всей системе международных финансовых отношений, в которой развитые страны живут в долг, выступая заемщиками денег у развивающихся стран, сообщил РИАМО доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония и Канада) решат конфисковать почти 300 млрд долларов замороженных активов России.

«Конфискация российских активов нанесет сокрушительный удар по системе международных финансовых отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны. Развитые страны традиционно занимают деньги у Китая, Индии, Саудовской Аравии и др. И если кто-то один начнет играть не по правилам, то остальные будут относиться к этому игроку настороженно. Если одна страна конфискует активы другой, то нет гарантии, что она не сделает этого с активами других стран», — сказал Бадалов.

По его мнению, заявление о возможной продаже активов G7 со стороны Саудовской Аравии — это лишь то, что «просочилось» в СМИ. Экономист допускает, что Китая и Индия также направляли странам G7 подобные сигналы.

«Страны-кредиторы продолжают надеяться, что России вернут замороженные активы после окончания конфликта на Украине, но Запад не намерен этого делать. Заморозку российских золотовалютных резервов уже можно считать своего рода их молчаливой конфискацией», — считает Бадалов.