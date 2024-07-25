Эксперт Астафьев: акции «Яндекса» могут быть выгодны долгосрочным инвесторам

Приобретение акций «Яндекса» сейчас может быть выгодно для долгосрочных инвесторов, готовых принять на себя риски и ожидать увеличения их стоимости в течение ближайших лет, сообщил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

На старте торгов 24 июля акции «Яндекса» на Мосбирже после нового листинга под тикером YDEX показали резкий рост стоимости на 10%, что объясняется повышенным интересом инвесторов к новым акциям, а также оптимизмом, связанным с реструктуризацией компании и новыми возможностями, которые могут появиться после изменения корпоративной структуры, говорит эксперт.

Однако нужно заметить, что позже их стоимость скорректировалась, добавляет он.

При этом перспективы компания «Яндекс» безусловно имеет, полагает Астафьев. Среди основных драйверов он называет ожидаемый рост выручки компании, привлекательные мультипликаторы, возможные выгоды от реструктуризации и новых бизнес-моделей.

«Вложение в акции „Яндекса“ сейчас может быть выгодным для долгосрочных инвесторов, готовых принять на себя риски и ожидающих роста стоимости акций в течение ближайших лет. Если вы не готовы к высоким рискам, может быть, лучше дождаться большей определенности относительно условий обмена акций и завершения реструктуризации компании», — рекомендует эксперт.