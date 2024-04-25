Экс-совладелец УГМК Бокарев рассказал, кто купил Объединенную вагонную компанию

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«Купили (ОВК-ред.) акционеры УГМК, но не на УГМК, а это был частный пакет», — сказал Бокарев.

Бизнесмен добавил, что у всех акционеров одинаковый размер доли в размере около 25%.

В декабре прошлого года банк непрофильных активов «Траст» продал пакет акций ОВК. Ценные бумаги приобрел профильный инвестор.

Объединенная вагонная компания является крупнейшим в стране производителем грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. В холдинг ОВК входят Тихвинский вагоностроительный завод, машиностроительное предприятие «ТихвинХимМаш», предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения «ТихвинСпецМаш» и многие другие предприятия.