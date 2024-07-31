Экономисты: ключевая ставка не будет повышаться в РФ до конца года

Эксперты в области экономики считают, что ключевая ставка в РФ не будет повышаться до начала 2025 года, в Банке России такой возможности не исключают, сообщает « Коммерсант ».

По данным опроса Центра ценовых индексов, аналитики не ждут роста ключевой ставки выше 18% до начала нового года. При этом прогнозы ЦБ закладывают такую возможность во II полугодии 2024 года.

Но и о понижении ставки эксперты речи не ведут. По их мнению, смягчение до 16% возможно только во II квартале 2025 года. Также они говорят о понижении ставки до 12% к концу следующего года. ЦБ же к тому времени прогнозирует понижение всего до 14-16%.

Аналитики считают, что смягчение возможно при остывании перегретой экономики. Они прогнозируют снижение ее темпов роста вдвое к началу следующего года. Кроме того, они считают, что замедлится и инфляция. Помимо этого, эксперты предполагают укрепления курса рубля — 89-90 руб. за доллар и умеренное снижение цен на нефть.

Возможно, свои ожидания по ставке ЦБ сформирует на заседании осенью.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки до 18% поможет справиться с перегревом экономики РФ. Она также отметила, что снижать ее не планируется до конца года.