Экономист Тихонов: цены на овощи в РФ растут из-за высокой ключевой ставки

Высокая ключевая ставка стала причиной роста цен на овощи и фрукты в РФ. Эксперт Анатолий Тихонов объяснил, как это работает, сообщает URA.RU .

По его словам, из-за дорогих кредитов увеличиваются издержки, которые производители перекладывают на потребителя. Например, ставки влияют на рост цен семян, техники, удобрений. Из-за этого аграриям приходится повышать цены на продукцию.

Тихонов считает, что сейчас нет факторов, которые бы повлияли на снижение продовольственной инфляции. По его словам, цены на овощи и фрукты могут упасть только в редких случаях, например, при перепроизводстве.

Вместе с этим правительство продолжает помогать сельхозпроизводителям, не прекращая субсидирование. Однако, по словам Тихонова, из-за растущих затрат существующих объемов поддержки становится недостаточно.

Ранее экономист Игорь Варьяш рассказал о влиянии майских заморозков на стоимость продуктов. По его словам, они не приведут к значительному росту цен.