Экономист спрогнозировал ослабление рубля при снижении ключевой ставки
Фото - © Фотобанк Лори
Экономист Павел Пенкин заявил, что возможное снижение ключевой ставки Центробанка приведет к ослаблению рубля, однако существенного падения курса не ожидается.
Эксперт рассказал, как изменение ключевой ставки Центробанка может повлиять на курс рубля. По его словам, ставка рефинансирования оказывает косвенное влияние на национальную валюту: ее повышение обычно способствует укреплению рубля, поскольку деньги становятся дороже, а хранить их на рублевых депозитах выгоднее.
Пенкин отметил, что сейчас эксперты ожидают снижения ставки, и он разделяет эту точку зрения. Экономист пояснил, что снижение ставки необходимо для разогрева экономики, которая в последнее время демонстрирует признаки охлаждения. По его мнению, снижение ставки приведет к увеличению рублевой массы в обороте, что ослабит национальную валюту.
«В этой связи курс национальной валюты будет ослабевать. Такая корреляция, судя по всему, нас в ближайшее время ожидает. Существенного падения курса национальной валюты, я думаю, ожидать не стоит. И с учетом того, что теперь Центральный банк устанавливает курс, этот процесс будет полностью под контролем и регулироваться непосредственно самим ЦБ», — заключил Пенкин в эфире радио Sputnik.