Экономист: скрытие статистики внебиржевых торгов снизит инвестиционную активность
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Приостановка публикации статистики внебиржевого валютного рынка приведет к сокращению объема свободных торгов и снижению инвестиционной активности на российском фондовом рынке, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
15 июля Банк России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».
«Основными участниками курсообразования были экспортеры и импортеры, которые пытались предсказать динамику курса валют, что помогало сформировать представление о наличии спроса, предложения, дефицита и прочих экономических факторов. Теперь же ЦБ узурпировал право на курсообразование с целью минимизации влияния на волатильность валютного курса внешних неподконтрольных факторов. На сегодняшний день это единственно верное решение. Однако не думаю, что запрет на публикацию данных о внебиржевых торгах продлится долго», — прокомментировал Ордов.
По его мнению, объем всем привычных биржевых и внебиржевых торгов будет снижаться еще и по той причине, что на смену традиционным валютам в международной торговле будут постепенно приходить цифровые финансовые активы (ЦФА) и криптовалюты.