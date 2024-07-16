Экономист: скрытие статистики внебиржевых торгов снизит инвестиционную активность

15 июля Банк России приостановил публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

«Основными участниками курсообразования были экспортеры и импортеры, которые пытались предсказать динамику курса валют, что помогало сформировать представление о наличии спроса, предложения, дефицита и прочих экономических факторов. Теперь же ЦБ узурпировал право на курсообразование с целью минимизации влияния на волатильность валютного курса внешних неподконтрольных факторов. На сегодняшний день это единственно верное решение. Однако не думаю, что запрет на публикацию данных о внебиржевых торгах продлится долго», — прокомментировал Ордов.

По его мнению, объем всем привычных биржевых и внебиржевых торгов будет снижаться еще и по той причине, что на смену традиционным валютам в международной торговле будут постепенно приходить цифровые финансовые активы (ЦФА) и криптовалюты.