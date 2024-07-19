Экономист: санкции против Мосбиржи поставили точку во вложениях РФ в госдолг США

Санкции против Мосбиржи поставили точку в возможности вложений в американский госдолг для российских физических и юридических лиц: теперь нельзя ни купить, ни продать американские ценные бумаги, они заморожены надолго, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Россия в мае 2024 года уменьшила объем вложений в американские государственные облигации до 45 млн долларов, следует из документов министерства финансов США. На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в мае пришлось 42 млн долларов, а на краткосрочные — 3 млн долларов.

«Россия не может продать имеющиеся у нее гособлигации США, поскольку на это наложен мораторий, и они заморожены. Это единственная причина, по которой они до сих пор находятся на балансе у РФ», — объяснил Ордов.

Он отметил, что золотовалютные резервы Центробанка уже 1,5 года формируются за счет юаня и золота, поэтому в покупке американских ценных бумаг нет необходимости.

«Однако ликвидность юаневых активов ниже долларовых. Юань — не полностью конвертируемая валюта, а ее курс искусственно контролируется финансовым регулятором Китая. Поэтому сейчас растет спрос на золото», — добавил экономист.