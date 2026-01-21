Экономист рассказала, когда россиянам просить повышение на работе

В 2026 году россиянам следует инициировать обсуждение прибавки к заработной плате в момент наивысшей значимости для работодателя. Такое мнение высказала эксперт по управлению активами, кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина, сообщает Газета.ru .

Ахмадуллина на собственном примере рассказала, что регулярно, на протяжении всей своей карьеры, 1-2 раза в год поднимала вопрос об увеличении оклада. Этот подход был усвоен благодаря курсу «Экономическая теория», который преподавался на первом курсе университета. Инфляция неизбежно влияет на покупательскую способность, поэтому необходимо как минимум ежегодно пересматривать условия оплаты труда.

Экономист подчеркнула, что не всегда работодатель был готов пойти навстречу, поэтому у нее всегда был запасной вариант. Наиболее благоприятный момент для обсуждения — не состояние переутомления или эмоциональной нестабильности, а период максимальной полезности для компании. Оптимально — время формирования бюджета, когда решения еще можно зафиксировать в финансовых планах.

По ее мнению, основными доводами должны служить не субъективные ощущения вроде «я много работаю» или «я самый преданный сотрудник», а конкретные, поддающиеся измерению результаты.

Экономист отметила, что аргументы, основанные на результативности, включают в себя увеличение доходов, прибыльности или ключевых показателей деятельности; снижение издержек или оптимизацию рабочих процессов, расширение функционала без официального повышения в должности и стабильные достижения, а не единичные успехи.

Ахмадуллина также добавила, что к аргументам, базирующимся на анализе рынка, относятся увеличение рыночной стоимости оплаты труда по аналогичным должностям и нехватка квалифицированных кадров в данной сфере.

Эксперт убеждена, что важно заблаговременно оценить свою рыночную стоимость и быть готовым к переговорам без выдвижения ультимативных требований. Спокойная позиция, подкрепленная цифрами и логикой, почти всегда оказывается более эффективной, чем попытки давления, заключила Ахмадуллина.

