Экономист раскритиковал предложение приватизировать ненужные государству активы

Заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о необходимости приватизации ненужных государству предприятий отражает либеральную парадигму. По ней частные компании управляются эффективнее, чем государственные, хотя это никем не доказано, сообщил РИАМО к. э. н., эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

Ранее Решетников в ходе делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ предложил приватизировать активы, которые не нужны государству и с управлением которыми оно недостаточно хорошо справляется. По его мнению, государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется хуже бизнеса.

«Еще никто не доказал, что частные лица управляют компаниями лучше, чем государство, хотя об этом твердят экономисты либерального толка, которые подают это как истину последней инстанции. Напротив, есть некоторые исследования, в которых говорится о том, что статистика по этому вопросу 50% на 50%: одни предприятия эффективнее управляются бизнесом, а другие — государством», — заявил Беляев.

В подтверждение своих слов экономист рассказал об опыте Великобритании, где экономически значимое предприятие, переживающее кризис, передается на время государству, которое берет на себя заботы о восстановлении и улучшении его экономических показателей. Когда предприятие снова выходит на прибыль, правительство продает его активы в частные руки по хорошей цене без дисконта.

«Цена продаваемого предприятия не должна быть бросовой, как это было в 90-е годы, когда государство за копейки распродало все предприятия. Такого допустить нельзя», — подчеркнул эксперт.