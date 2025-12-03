Экономист предупредила россиян о праве ФНС списывать долги с депозитов

Россиян предупредили, что Федеральная налоговая служба (ФНС) теперь может принудительно списывать средства с их депозитных счетов в качестве оплаты долгов по налогам. Об этом рассказала экономист Гульнара Фатхлисламова, пишет Газета.ru .

По словам эксперта, с начала ноября 2025 года в России действует порядок, позволяющий ФНС списывать задолженности без обращения в суд. В течение 3 месяцев после возникновения долга налоговая отправляет уведомление с требованием погасить его в течение 8 дней.

Если оплата не поступает, в течение полугода должнику направляется решение о взыскании. При игнорировании и этого требования ФНС принудительно спишет сумму долга вместе с начисленными пенями с банковских счетов и вкладов физического лица, пояснила Фатхлисламова.

Экономист указала, что, по данным ФНС, россиянам было отправлено 66,5 млн извещений об уплате имущественных налогов — транспортного, земельного, на имущество и НДФЛ на общую сумму около 410 млрд рублей. В текущем году значительная часть уведомлений была отправлена в электронном виде (45 млн) через личный кабинет в приложении «Мой налог» или на портале «Госуслуги», а 21,5 млн — в бумажном формате.

Фатхлисламова напомнила, что за просрочку уплаты имущественных налогов с 2 декабря начисляются пени, размер которых определяется ключевой ставкой Центробанка и составляет 1/300 от ставки ежедневно с суммы задолженности. До следующего заседания ЦБ 19 декабря размер пени составит 0,055% с каждого рубля неуплаченного налога. Специалист подчеркнула, что средний размер имущественного налога, подлежащего уплате россиянами за 2024 год, составляет 6165 рублей.

