Экономист ответил, возможно ли введение 13-й пенсии в России

Соцподдержка граждан — в приоритете

Прежде всего, экономист подчеркнул, что социальная поддержка населения является приоритетным направлением государственной политики. В частности, в сфере пенсионного обеспечения указ президента четко определяет задачу обеспечения устойчивого увеличения доходов граждан и размера пенсий темпами не ниже инфляции.

Экономист уверенно заявил, что это требование соблюдается в полном объеме: в начале 2025 года, сразу после получения январских данных об уровне инфляции за 2024 год, процент индексации был скорректирован до этого уровня, и все страховые пенсии были пересчитаны с января текущего года. Таким образом, в феврале пенсионеры получили увеличенные выплаты за февраль и доплату за январь, отметил Балынин.

Индексация в 2025 и 2026 гг

По информации Балынина, в этом году также была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. В следующем году индексация пенсий произойдет на 7,6%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции, и будет проведена с января, а не с февраля, как планировалось ранее. Следует отметить, что работающие пенсионеры получат двойное увеличение страховых пенсий в 2026 году с учетом августовской корректировки.

«Если мы, например, сравним средний размер пенсий по старости на 1 октября 2025 года и на 1 октября 2024 года, то увидим, что они стали выше на 2,63 тыс. рублей или на 11,63% (с 22,57 тыс. рублей на 1 октября 2024 года до 25,2 тыс. рублей на 1 октября 2025 года). При этом у работающих пенсионеров пенсия по старости увеличилась на 3,23 тыс. рублей или на 16,86% (с 19,15 тыс. рублей на 1 октября 2024 года до 22,38 тыс. рублей на 1 октября 2025 года), а у неработающих — на 2,44 тыс. рублей или на 10,42% (с 23,41 до 25,85 тыс. рублей). Из этих данных мы видим, что пенсии растут темпами, превышающими уровень инфляции, причем у работающих пенсионеров темпы роста размеров пенсионных выплат более чем в 2 раза опережают уровень инфляции», — отметил экономист.

Подобный рост обусловлен возобновлением индексации пенсий работающим пенсионерам с начала 2025 года, причем размер индексации рассчитывается от уже увеличенной суммы пенсии, что положительно сказывается на росте пенсионных выплат. Дополнительная ежегодная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров в августе также способствует увеличению размера пенсий по старости, поскольку они продолжают трудовую деятельность, и за них уплачиваются страховые взносы.

Будет ли 13-я пенсия?

Балынин отметил серьезный подход государства к выполнению всех взятых на себя обязательств. Соответственно, он считает необходимым проявлять такую же ответственность и при принятии новых, чтобы гарантировать их исполнение и реальное увеличение благосостояния граждан. На данном этапе, по его словам, важно оценить объем средств, необходимых для финансирования этой инициативы (по его предварительным оценкам, потребуется около 1 трлн рублей), а затем, учитывая всю имеющуюся информацию, оценить реальную возможность ее реализации.

Специалист добавил, что предварительный анализ эффектов от данной инициативы указывает на увеличение размера пенсионных выплат. Однако при оценке подобных предложений необходимо учитывать множество факторов. К примеру, важно понимать, что отсутствие финансовых источников для реализации этого решения может привести к росту инфляции. В таком случае пенсионеры не смогут получить реальную выгоду от этой инициативы, заключил Балынин.

