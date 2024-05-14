сегодня в 14:05

Экономист Ордов оценил плюсы присоединения НСПК к борьбе с отмыванием денег

Подключение платежной системы «Мир» к борьбе с отмыванием денег оптимизирует и упростит регулирование денежных потоков, сделает его более прозрачным и повысит доверие к НСПК на международном уровне, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По его словам, данное решение будет способствовать интеграции системы в торговые расчеты с использованием национальных валют между Россией и дружественными странами.

Если оператор платежной системы «Мир» будет предоставлять Росфимониторингу информацию об отмывании денег, то риски нарушений банками антиотмывочного законодательства будут минимизированы, считает Ордов.

Ранее Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир».