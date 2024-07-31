Экономист Ордов назвал преимущества МФО перед банками

Микрофинансовые организации (МФО) существуют во всех странах с рыночной экономикой и являются значимым инструментом инвестирования, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он подчеркнул, что, в отличие от банков, МФО не паразитируют на депозитах граждан и не создают дополнительные риски для финансовой стабильности.

«За последние пять лет Центробанк достиг больших успехов в регулировании деятельности микрофинансовых организаций. Раньше МФО многие путали с мошенниками. Сейчас регуляторика выстроена эффективно, так что МФО не могут начислять проценты выше дозволенных. Количество микрофинансовых организаций на рынке сократилось, остались самые надежные», – констатировал экономист.

Он отметил, что для сотен тысяч людей заем в МФО – это удобный финансовый инструмент, который позволяет срочно найти недостающую сумму денег до «получки».

«Туда обращаются люди, которым банки с высокой вероятностью откажут в выдаче займа из-за плохой кредитной истории. Особенно востребованы услуги МФО в регионах, где сформировался особый «класс» людей, которые часто берут микрозаймы», – добавил собеседник.

Опасность же стать жертвой мошенников при выборе микрокредитной организации для финансово грамотного заемщика невелика, считает Ордов.

«Чтобы избежать этого, достаточно проверить наличие МФО в списке лицензированных финансовых организаций на сайте ЦБ», – советует эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила закрыть все микрофинансовые организации, так как их работа провоцирует семейные трагедии. В ответ на это глава Банка России Эльвира Набиуллина возразила, что если запретить микрофинансовые организации в принципе, то нелегальные кредиторы уйдут в «тень».