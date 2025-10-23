Экономист объяснил рост ставок по вкладам ожиданием повышения ключевой ставки

Экономист Михаил Хазин сообщил, что рост процентных ставок по вкладам в российских банках свидетельствует о вероятном повышении ключевой ставки Центробанком из-за роста инфляции.

Эксперт прокомментировал повышение процентных ставок по вкладам в ряде российских банков. По его словам, это связано с ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ.

«Это говорит о том, что ключевую ставку будут повышать. Дело в том, что инфляция-то растет. Она растет по банальной причине: потому что прибыльность падает, маржинальность падает. И, соответственно, кредиты приходится брать по этим сумасшедшим процентам», — пояснил Хазин в эфире радио Sputnik.

Экономист отметил, что кредиты сейчас берут только на те товары, которые можно быстро реализовать, как это происходило в 90-е годы. По его мнению, такая ситуация свидетельствует о дальнейшем ухудшении состояния экономики.

